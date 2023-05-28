| فرع وزارة الشباب طرابلس الكبرى يطلق ملتقى تمكين المجالس المحلية المنتخبة

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(وزارة الشباب – فرع طرابلس): عُقد ظهر اليوم الأحد، الموافق (28 مايو 2023)م، الملتقى الشبابي الأول لتمكين شباب المجالس المحلية بالبلديات، برعاية فرع وزارة الشباب طرابلس الكبرى بالقبة الفلكية طرابلس.

وحضر الملتقى عدد من شباب المجالس المحلية، و مستشار البرامج والأنشطة بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، بالإضافة إلى مندوب عن وزارة الشباب، وبعض موظفي فرع وزارة الشباب طرابلس الكبرى.

حيث تنوع الملتقى بإلقاء الكلمات الإفتتاحية وثلاث محاضرات توعوية أولهما تمكين الشباب المتطلبات والفرص المتاحة ألقاها الدكتور منصور الفرجاني، وثانيهما الإيمان بالذات للدكتورة منى الجعط واخرهما محاضرة شباب اليوم بناة الدولة للباحث أنس البوسيفي، كما تم فتح النقاش لأعضاء المجالس المحلية بالملتقى.

وفي ختام الملتقى، الذي يهدف إلى تمكين الشباب بجميع القطاعات والانشطة، تم تكريم وزيرة الثقافة مبروكة توغي، وزعت الشهائد والدروع لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية وللمدربين لقاء الجهود المبذولة في العمل الشبابي.

وزارة الشباب – فرع طرابلس، 28/05/2023