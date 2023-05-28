غازيني: لا حرب تلوح في ليبيا فأصحاب المصلحة الرئيسيون مستفيدون من السلام

ليبيا- استضاف البرنامج الإذاعي “هولد يور فاير” المذاع عبر مجموعة الأزمات الدولية البحثية خبيرة الشؤون الليبية في المجموعة “كلوديا غازيني” لبيان آرائها.

البرنامج الذي يقدمه “ريتشارد أتوود” نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية أنصتت له وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد ورؤية “غازيني” حول الجمود والمواجهة السياسيين والطبيعة المتغيرة للتدخل الأجنبي والروابط المحتملة والإقليمية للقتال في السودان وفيما يلي أهم ما ورد في نص الاستضافة:

س/ كنت مؤخرا في العاصمة طرابلس وبالعادة لك زيارات دورية إلى هناك ما رؤيتك بالخصوص؟

ج/ حسنا ليس هناك شك أن الوضع في طرابلس أفضل حالا اليوم مما كان عليه قبل عامين عندما كانت هناك حرب وضربات طائرات من دون طيار والناس يقتلون في قتال من شارع إلى آخر واليوم طرابلس سلمية إلى حد كبير ولديك عدد قليل جدا من الحواجز الأمنية.

أنت لا ترى الجماعات المسلحة في الجوار وفي الواقع ترى أيضا بعض التحسينات للبنية التحتية فبعض الطرق يجري بناؤها والحدائق والأطفال منتشرون بمناطق الألعاب إذا هذه كلها أشياء جديدة للسكان وكما تعلم أنت تسأل الليبي العادي الذي يعيش بالعاصمة وسيقول لك أنه في حال أفضل بكثير مما كان عليه.

س/ برأيك هل الحال في شرق البلاد مشابه لنظيره في غربها؟

ج/ عندما أخبر أصدقائي في مدينة بنغازي عن انطباعاتي عن هذه الرحلة في العاصمة طرابلس يقولون إنهم يشعرون بذات الشيء يحدث في الشرق إذا على السطح التحسينات فالمباني قادمة والمال يتجول ولكن لا تزال هناك مشاكل عميقة ومنها انعدام الأمن والقانون.

س/ من الواضح أن هناك متاجر مفتوحة لكن هناك أشياء يمكن شراؤها وأخرى على الرفوف لا قوة أو قدرة شرائية لاقتنائها؟

ج/ نعم الحياة في طرابلس طبيعية فالمحلات مفتوحة ويوجد كل شيء فيها والأسعار لم ترتفع بشكل ملحوظ أيضا خلافا لغيرها من الدول العربية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا فالوقود مدعوم لذا فالجميع يشتريه والمشتريات الأخرى الرز والقمح ونرى المطاعم تعمل وكنت أخرج في الليل وأتناول العشاء بالخارج.

والحياة اليومية طبيعية لليبيين العاديين وبالطبع هذا ليس هو الحال بالنسبة للدبلوماسيين فعناصر مكاتب الأمم المتحدة والمسؤولين الذين يعيشون في العاصمة طرابلس ما زالوا في حالة حصار ويتجولون مسلحين ومع المرافقين ولا يمكنهم الخروج ليلا بحرية ولكن بالنسبة لك والليبي ولي الحياة سهلة نسبيا.

س/ هل لك أن تحدثينا عن إقالة باشاآغا وعلاقة ذلك بفشله في الاستيلاء على العاصمة طرابلس؟

ج/ كان تأثير الرجل محدودا داخليا ولم ينل اعترافا دوليا ولم يتمكن من الدخول إلى العاصمة عسكريا ما يعني أن مستقبله السياسي كرئيس للوزراء وحتى حلفاؤه تخلوا عنه نوعا ما لا سيما مجلس النواب فالأخير أقال الأول بتهم فساد وعين محله وزير المالية أسامة حماد.

س/ ماذا بشأن محادثات التوحيد وتجسير هوة الانقسام السياسي التي لم تفلح حتى الآن؟

ج/ هنالك مسائل عالقة منها وضع المشير حفتر ومطالبه بشأن نيل مناصب وزارية حساسة وحال المصرف المركزي وقضايا أخرى عالقة في وقت لا تزال فيه العواصم الغربية مرتاحة للتفاوض بين طرفي النزاع حاليا رغبة منها بالذهاب للانتخابات الرئاسية والتشريعية مباشرة بلا أي تفكير بشأن التوحيد السياسي.

س/ وإن ظهر الأمر صعب الحدوث ما هو شكل أي حكومة قد تنتج عن تفاهمات الشرق ممثلا برجله القوي المشير حفتر ونظيره في الغرب الدبيبة وما هو دور الأول المستقبلي ومدى إمكانية توحيد للمؤسسة العسكرية في ظل وجود الميليشيات المسلحة؟

ج/ من الصعب أن أقول ممكن صفقة ستكون في قطاع الأمن بمعنى أن المشير حفتر وحلفائه على حد علمنا أكدوا دائما أنه يمكن أن يكون القطاع ذاهب نحو التوحيد بعد وجود رئيس منتخب لدى الليبيين والرجل لديه الطموح لأن يكون هذا الرئيس ما يعني إن الجناحين العسكريين سيبقيان قائمان بلا تكامل.

س/ وبالانتقال إلى الدبيبة إذ وصل إلى السلطة منذ عامين أليس كذلك؟

ج/ نعم بالضبط قبل عامين وكان من المفترض أن يبقى في السلطة لمدة 9 أشهر فقط لكنه ظل قادرا على البقاء.

س/ حدثت فوضى سياسية وبات المؤقت قابلا للاستمرار وتحركت الأمم المتحدة مجددا عبر خطة انتخابية يقودها مبعوثها عبد الله باتيلي حدثينا أكثر عما تنطوي عليه الخطة ولماذا يتم الدفع بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية؟

ج/ كما تعلم عندما تنظر إلى ليبيا على مر السنين هناك 3 طرق رئيسية للتفكير في إستراتيجيات الخروج من الأزمة السياسية الأولى التفاوض على حكومة جديدة وهو ما فعلته الأمم المتحدة عندما تولى الدبيبة السلطة والثانية المسار الدستوري ونحتاج أولا وضع اللمسات الأخيرة على مسودة دستور لم يتم التصويت عليها مطلقا.

وبعد ذلك على أساس الإطار الدستوري يمكننا أخيرا إجراء انتخابات مع سلطات محددة جيدا للرئيس أو البرلمان.

س/ ولكن من المفترض أن يكون الأمر بخلاف ذلك فالخطر يكمن في انتخاب هيئة ولاياتها وصلاحياتها غير محددة دستوريا أليس كذلك؟

ج/ أجل بالضبط لذلك يمكن أن يكون الكثير من الغموض في سلطات هذه المؤسسات والطريقة الثالثة هي دعونا فقط نجري انتخابات ولا نهتم بالتفاوض من جديد على الحكومة ولا نهتم بالدستور لأننا لن نضع اللمسات الأخيرة على الدستور ولأن إيجاد سلطة تنفيذية جديدة لا يضمن بالمطلق إجراء انتخابات.

فبمجرد أن يكون لديك حكومة جديدة سيحب أصحاب المصلحة الليبيين البقاء في السلطة والحجة الأخرى للذهاب إلى الانتخابات أنها ستسمح لمن هم خارج المشهد السياسي بالوصول للحكم عبر إرادة الشعب ما يعني أنها الطريقة الوحيدة للتغيير في وقت تم فيه ‘هدار المثر من الوقت أيضا على دستور لا اتفاق عليه.

ولكننا نصطدم أيضا بواقع عدم رغبة معظم أصحاب المصلحة الليبيين في إجراء الانتخابات فمن هم في السلطة مرتاحون للبقاء فيها والآن مع كل هذه الصفقات حول قطاع النفط لديهم حافز أقل لقبولها لذا فقد تظاهروا بالدعم لفكرتها لكنهم لم يتخذوا أبدا خطوة للأمام فلا زالت خلافاتهم حول أهلية المرشحين قائمة.

س/ في الغالب يبدو أن الهدوء الأمني النسبي قد يتم تهديده لو تم التفكير في الاستعاضة عن الوجوه الحالية بالعملية السياسية بأخرى من خلال الانتخابات ما رأيك بهذا الطرح؟

ج/ نعم هذا صحيح أعني أن الانتخابات بطبيعتها مزعزعة للاستقرار خاصة إذا ذهبت للرئاسية منها فالليبيون بعيدين عن التوافق على رئيس لهم في ظل وجود عدة مرشحين لخوض السباق الانتخابي الرئاسي ومنهم سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل القذافي

س/ ما مدى تأثير تقارب تركيا مع دول الإقليم على مشهد ليبيا بعد أن دعمت عام 2019 عسكريا عملية تغيير مسار الأمور سياسيا ووصول الدبيبة لاحقا للسلطة؟

ج/ تركيا لا تزال حاضرة كثيرا بقواعدها العسكرية ولكن الأمرو الآن تغيرت قياسا بما كان عليه الحال قبل 3 سنوات فالتواصل مع الجميع في ليبيا ومع مصر أيضا.

س/ هل لا زالت ليبيا بوضعها المعروف بكثرة التدخلات الأجنبية فيها محط اهتمام بالنسبة للأوروبيين المنشغلين بأزمة صراع روسيا وأوكرانيا؟

ج/ ليبيا بالتأكيد لم تعد أولوية لأنه يوجد سلام وما نراه هو أن بعض لدول الغربية تشعر بالارتياح لأن البلاد كانت قادرة على ضمان “صادرات النفط والغاز والصادرات وتعويض النقص في الغاز من روسيا إذا يبدو أن في قائمة الأولويات الدولية استمرار القدرة التصديرية الغازية الليبية للحفاظ على أسعار منخفضة.

وبالتالي فإن هذا الأمر وبقاء المهاجرين غير الشرعيين بعيدين عن السواحل الأوروبية أهم بالنسبة لواشنطن وعواصم أوروبا من وجود انتخابات أو حكومة موحدة في ليبيا.

س/ لننتقل بالحديث الآن إلى تداعيات ما يحصل في السودان على ليبيا ما تعليقك؟

ج/ تم بشدة إنكار قضية إرسال دعم عسكري من المشير حفتر إلى حميدتي لأن الاقليم ومصر بالذات داعمون للبرهان وعندما نحاول تحليل التداعيات وكيف للبلاد أن تؤثر في السودان علينا أن نتحدث عن عدة آلاف من المقاتلين السودانيين في ليبيا وماذا سيفعلون هل سيعودون إلى السودان وينضمون للقتال.

ولكن نحن لا نشهد تدفقا لهؤلاء من ليبيا في الوقت الحالي وبالمثل لا نرى قدوم اللاجئين عبر الحدود الليبية لأنه من الصعب جدا الوصول إليها وعبورها ومع ذلك يمكن أن يتغير ذلك اعتمادا على تطور الحرب.

س/ ما يهم ليبيا حاليا هو حالة اللا استقرار التي قد تمتد إليها من السودان إذا؟

ج/ ليس هناك شك في أنه إذا استمرت المواجهة واتسعت وإذا بدأنا في رؤية ممثلين أجانب يدعمون بطريقة جوهرية الفصائل المتحاربة فمن السهل جدا أن تغرق ليبيا في هذا لأنها دولة ضعيفة ومع هذا فإن أصحاب المصلحة الرئيسيين في البلاد لا رغبة لهم في الحرب لاستفادتهم من السلام.

إنصات وترجمة المرصد – خاص