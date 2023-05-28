متناسياً طريقة تعامله مع معارضيه.. الدبيبة يهنئ إردوغان بفوزه ويحيي المعارضة التركية على احترام العملية السياسية

الوطن| متابعات

أجرى رئيس حكومة الوحدة المنتهية عبد الحميد الدبيبة اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه فيه بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التركية.

الدبيبة وبحسب منصة حكومتنا الناطقة بأعماله أكد خلال الاتصال عمق العلاقات بين البلدين، معربا عن تفاؤله بتعزيز أواصر التعاون خلال ولاية إردوغان الجديدة.

ولم يكتفِ الدبيبة بذلك فحسب بل إنه كتب تغريدة على تويتر في صفحته الخاصة هنّأ فيها الرئيس إردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة، معتبراً الأمر تجديداً لثقة الشعب التركي بالمشاريع والسياسة للرئيس أردوغان، الخارجية منها كما الداخلية.

وألمح الدبيبة خلال تهنئته أيضاً إلى حرص المعارضة التركية على حماية العملية السياسية، وتمسكها بقواعد الديمقراطية؛ حتى وإن لم يحالفها التوفيق بالوصول للرئاسة، متناسياً آلية تعامله مع معارضيه.