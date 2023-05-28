عقيلة صالح يناقش مع رئيس الحكومة الليبية المكلف عددا من الملفات الخدمية

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، برئيس الحكومة المكلف من المجلس، وزير التخطيط والمالية، الدكتور أسامة حماد.

وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، بحث عددا من الملفات الخدمية، على رأسها قانون الميزانية، بالإضافة الى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

وأكد عقيلة صالح، دعمه الكامل للحكومة، وثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

من جانبه، شدّد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل .