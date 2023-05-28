الدرقاش: أهنئ الأمة الإسلامية بفوز أردوغان عشية ذكرى فتح القسطنطينية

هنأ مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، الرئيس التركي السابق رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الدرقاش، في منشور عبر «فيسبوك»: “أهنئ الأمة الإسلامية اليوم بفوز السيد رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية عشية الذكرى السنوية لفتح القسطنطينية”.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى وقت كتابة الخبر؛ لم يتم الإعلان عن نتيجة الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية التي يتنافس فيها الرئيس السابق رجب طيب أردوغان، أمام زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.