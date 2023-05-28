ناصراً للحق ومعيناً للمظلومين..المشري يبارك بفوز أردوغان

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بارك رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الأحد بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة.

وقال المشري في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”نبارك لأخي العزيز الفاضل رجب طيب أردوغان ثقة الشعب التركي ناصراً للحق ومعيناً للمظلومين”.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، هنأ في منتصف مايو الجاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنجاح العملية الانتخابية في تركيا.

وبارك المشري في بيان له عبر حساب المجلس على “فيسبوك” حصول أردوغان على المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس المجلس :”إن الانتخابات أوضحت بكل جلاء ثقافة ووعي الشعب التركي الشقيق وإيمانه العميق بالتداول السلمي للسلطة، في صورة ديمقراطية ناصعة قل نظيرها”.

وتابع :”نهنئ أردوغان بثقة الشعب التركي بالحصول على الترتيب الأول في الانتخابات الرئاسية مع ثقتنا الكبيرة بفوزكم في المرحلة الثانية”.

وواصل المشري في بيانه :”نهنئكم بفوز حزبكم حزب العدالة والتنمية بأعلى نسبة في الانتخابات البرلمانية، ونجدد لكم التهنئة والدعاء لكم وللشعب التركي الشقيق الذي تربطنا به أواصر الأخوة والدين والجوار”.

وفاز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وبعد فرز 99% من الأصوات، حصل أردوغان على52.87% وكيليشدار أوغلو 47.13% وبذلك يتمكن الرئيس الحالي من الفوز بولاية ثالثة.