شاهد بالفيديو.. الطيران المسير يشن غارتين على ميناء الماية قرب الزاوية

أكد مصدر عسكري، مساء اليوم الاحد، أن الطيران المسير شن غارتين على مواقع التهريب في ميناء الماية قرب مدينة الزاوية.

ولم يوضح المصدر العسكري المزيد من التفاصيل.

وأفاد شهود عيان، بإغلاق الطريق الساحلي الماية بعد قصف الطيران المسير التركي على مرفأ الماية.

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان، أن الطيران المُسير التابع لحكومة الوحدة الوطنية قصف ظهر اليوم عدة مواقع لتهريب الوقود في طريق بن يوسف بمنطقة الحرشة و الفاسي، القريبة من مصفاة الزاوية.

وكانت مصادر أكدت أن الطيران المسير سيواصل الضربات الجوية وسيقصف عدة مواقع بالمنطقة الغربية، مضيفةً إن المواقع التي سيتم استهدافها ستتركز في مدن؛ الزاوية و صرمان والعجيلات.

وفي السياق، أكدت مصادر في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، استمرار العمليات العسكرية ضد أوكار العصابات والميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية، مشيراً إلى أن العملية العسكرية تركز على توجيه ضربات لأوكار تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر.