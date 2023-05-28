المشري يظهر بجانب الدبيبة بعد هجومه عليه وتوجيه اتهامات قوية

بعد هجومه عليه بسبب قصف مدينة الزاوية، واتهامه بتصفيه خصومه السياسيين، رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري يظهر بجانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في مؤتمر التحكيم التجاري بالعاصمة طرابلس.

انطلقت، صباح اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس أعمال المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا، الذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، والمركز الليبي للتحكيم الدولي تحت شعار “الواقع والآفاق” .

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، على أهمية مواكبة التشريعات والقوانين الدولية والتزام الحكومة بتعزيز القدرات في مجال التحكيم وتطوير التشريعات المحلية، لضمان توفير بيئة مواتية لتنفيذ القرارات التحكيمية.

ولفت ” الدبيبة ” في هذا الصدد إلى أهمية هذا المؤتمر للاستفادة من مشاركة الخبراء الدوليين والتعرف على التحديات والتطورات العالمية في مجال التحكيم تعزيزا للتبادل الثقافي.

ويبحث المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا المشاكل والصعوبات التي تواجه إدارة القضايا في الدولة الليبية حيال نظر الدعاوى القضائية والتحكيمية المرفوعة على الدولة بالخارج، وإنعاش المشاريع المتوقفة منذ العام 2011م لدفع الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الاستثمار نحو البناء.