رجل التنمية والبناء..الصلابي يبارك بفوز أردوغان ويعتبره قائدًا فذًا

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بارك عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي فوز الرئيس التركي رجب طيب أرودغان في الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال الصلابي في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” :”مبروك لإخوتنا الأتراك”.

وتابع عضو الأمانة :”أردوغان رجل التنمية والبناء، استعاد لتركيا هويتها الوطنية الإسلامية، ألف ألف مبروك لكل المسلمين في العالم”.

وأضاف موجهًا الحديث لأردوغان :”الأمل بالله تعالى، ومن ثم بكم لنصرة المساكين والمستضعفين وأداء الرسالة أيها القائد الفذ”.

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة، وفق النتائج الأولية للانتخابات.

وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز 99 في المئة من الأصوات، حصول أردوغان 52.87 بالمئة من الأصوات، بينا تحصل منافسه كليجدار أوغلو على 47.13 بالمئة.

بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، الأحد، عدم تسجيل أي تطورات سلبية في الانتخابات، من شأنها التأثير على عملية الاقتراع.

وفي وقتٍ سابق من يوم الأحد.. قال أردوغان، إن الديمقراطية التركية تشهد للمرة الأول انتخابات رئاسية من جولتين، لافتًا إلى عدم وجود لا دولة تبلغ فيها نسب المشاركة بالانتخابات 90 بالمئة و لكن في تركيا بلغت هذه النسبة، على حد تعبير