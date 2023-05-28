شاهد.. وفاة شابين جراء تجدد القصـف على ميناء الماية قرب الزاوية

أفادت مصادر مطلعة، قبل قليل عن سقوط وفيات جراء تجدد قصف الطيران المسير على ميناء الماية بمدينة الزاوية .

وأوضحت المصادر عن وفاة الشابين “محمد الشتيوي” و “سامي القديري” إثر القصف الجوي الذي تعرض له ميناء الماية منذ قليل .

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري، مساء اليوم الاحد، أن الطيران المسير شن غارتين على مواقع التهريب في ميناء الماية قرب مدينة الزاوية.

ولم يوضح المصدر العسكري المزيد من التفاصيل.

وفي السياق، أكدت مصادر في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، استمرار العمليات العسكرية ضد أوكار العصابات والميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية.

وأشارت المصادر إلى أن العملية العسكرية تركز على توجيه ضربات لأوكار تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر.