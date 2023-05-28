ضبط وافد مصري بحوزته سـلاح نـاري في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاحد عن تمكن “مركز شرطة الكويفية” من ضبط عددا كبيرا من المهاجرين غير الشرعيين ويحيلهم إلى جهات الإختصاص من بينهم شخص يعمل بمحل للخضروات ضُبط بحوزته سلاح ناري نوع (مسدس).

وفي إطار الخطة المعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة الكويفية اللواء محمد مراجع وتكون الخطة بتجوال أعضاء التحريات داخل الإختصاص وأثناء تجوال أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ن ض عبد السلام ميما البرغثي تم ضبط العديد من العمالة الوافدة الذين دخلوا للبلاد بطريقة غير شرعية من بينهم مصري الجنسية يعمل بمحل لبيع الخضروات ضُبط بحوزته سلاح ناري نوع مُسدس .

وتم إحالتهم إلى جهات الإختصاص.