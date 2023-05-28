شاهد بالفيديو : قصف زورق حربي تابع للبحرية الليبية بنقطة خفر سواحل الماية

وثق مقطع فيديو، جانب من قصف الطيران المسير، اليوم الاحد لزورق حربي تابع للبحرية الليبية بنقطة خفر سواحل الماية شرق الزاوية ما أدى لتدميره و اصابة عدد من الاشخاص وسقوط قتلى .

وأشارت مصادر محلية مساء اليوم عن سقوط قتيلين جراء تجدد قصف الطيران المسير على ميناء الماية بمدينة الزاوية وهما الشابين “محمد الشتيوي” و “سامي القديري” .

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري، مساء اليوم الاحد، أن الطيران المسير شن غارتين على مواقع التهريب في ميناء الماية قرب مدينة الزاوية.

ولم يوضح المصدر العسكري المزيد من التفاصيل.