احتقان في طرابلس عقب فقدان الاتصال بأحد قادة اللواء 444 قتال

أخبارليبيا24

تشهد العاصمة الليبية طرابلس احتقانًا وانتشار كبير جداً لسيارات عسكرية راجلة ومتحركة ومدرعات عسكرية.

ويأتي هذا الوضع بعد فقدان الاتصال بأحد قادة اللواء 444 قتال النقيب مصعب رزيق، حيث تم اتهام جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة باختطافه.

واستدعى اللواء 444 قتال قوات الاحتياط وأعلن حالة النفير العام، وتنتشر الآليات والمدرعات التابعة لهم بطريق الشوك وجزيرة عودة الحياة وجزيرة الفرناج وصولا لكوبري 11 يونيو.

ومن جانب آخر، أعلن جهاز الردع لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة النفير العام، ونشر قوات خارج قاعدة معيتيقة، وقناصة على اسطح المباني.

كما تشهد منطقة تاجوراء استنفارًا أمنيًا وتم استدعاء وجمع عناصرهم بمعسكر رحبة الدروع، وهناك تخوف كبير من انفجار الوضع بالعاصمة طرابلس.