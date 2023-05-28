بوزريبة : حان الوقت لإعلان الحرب ضد قوات الدبيبة

قال عضو مجلس النواب “علي بوزريبة”، اليوم الاحد أن الطيران المسير قام بقصف ميناء الماية أثناء العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية، ما أدى لمقتل 5 أشخاص وجرح 9 آخرين حالتهم خطيرة مشيرًا الى أنه لازال العمل جاري للبحث عن مصابين وجثث آخرين .

وأضاف بوزريبة في تصريحات صحفية، أن الخسائر المادية بلغت نحو إصابة 12 مركبا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتابع بوزريبة، قائلًا : “أعتقد بأنه حان الوقت لإعلان الحرب ضد قوات الدبيبة وما يفعله هو محاولة إنهاء لخصومة السياسيين ولكنها ستكون نهايته هو سياسيا ومهنيا”.

وأشار عضو مجلس النواب الى تواصله مع رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” مشيرًا الى أنه يعي جيدا أنه لا توجد أي أوكار بمنطقة أبو صرة والميناء كذلك.

وقال بوزريبة، وُجـهت لنا تهديدات بتحركات سياسية سابقا حول أداء دور المشائخ في المنطقة الغربية والشرقية .

وأوضح بوزريبة، أن ميناء الماية ساهم في انخفاض الهجرة بنحو 85% وتقليل ناقلات التهريب بنحو 80% .