شاهد بالفيديو : استمرار التحشيدات العسكرية وحالة الاحتقان بين اللواء 444 والردع في طرابلس

أفاد شهود عيان، مساء اليوم الاحد عن تجول رتل عسكري كبير تابع لقوات اللواء 444 قوامه اكثر من 150 سيارة مسلحة وسط العاصمة طرابلس بالاضافة الى استمرار التحشيدات من قبل جهاز الردع .

وياتي ذلك بالتزامن مع مرور رتل مسلح ومدرعات تابعة لجهاز الردع من سيمافرو شارع الزاوية – طرابلس .

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن العاصمة طرابلس تشهد منذ الصباح توتر أمني وتحشيدات عسكرية متبادلة بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال، على خلفية قيام جهاز الردع بإلقاء القبض على النقيب مصعب زريق القيادي في اللواء 444 قتال من أمام ميناء طرابلس وهو رفقة عائلته.

وأوضحت المصادر أن جهاز الردع قام بالعملية ردًا على قيام زريق بالقبض على أحمد الشفتري سائق محمد الكاني، والمطلوب لدى النائب العام في جــريمة قــتل.