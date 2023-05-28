شاهد.. اصابة إبن شقيق وزير الداخلية “عصام بوزريبة” في قصـف الماية

أفادت مصادر محلية بإصابة الشاب “محمد عدنان أبوزريبة” إبن أخ وزير الداخلية في حكومة البرلمان “عصام أبوزريبة” وعضو البرلمان “علي أبوزريبة” نتيجة القصف الجوي على ميناء الماية هذا المساء.

وأشارت مصادر محلية مساء اليوم إلى سقوط قتيلين وإصابة 7 أشخاص اخرين جراء تجدد قصف الطيران المسير على ميناء الماية.

وأفادت مصادر محلية، باغلاق الطريق الساحلي الماية بشكل كامل وحالة احتقان تشهدها المنطقة بعد تجدد القصف بالطيران المسير وسقوط قتيلين جراء القصف .

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري، مساء اليوم الاحد، أن الطيران المسير شن غارتين على مواقع التهريب في ميناء الماية شرق مدينة الزاوية.