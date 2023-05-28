شاهد بالفيديو : اشتباكات واطلاق نار كثيف في شارع الجرابة بالعاصمة طرابلس

أندلعت اشتباكات مسلحة، مساء اليوم الاحد في شارع الجرابة في ظل استمرار التحشيدات العسكرية بين اللواء 444 وجهاز الردع التي شهدتها العاصمة طرابلس منذ الصباح .

وفي السباق، وجه الهلال الأحمر نداء استغاثة من العائلات العالقة في منطقة راس حسن بعد تعرض المنطقة للضرب العشوائي فور اندلاع الاشتباكات.

وأشارت مصادر محلية إلى أنه لم يرد أي تفاهمات بين جهاز الردع واللواء 444 قتال، فيما يشترط اللواء 444 الإفراج عن القيادي النقيب مصعب زريق دون فرض أية شروط من جهاز الردع.

وفي وقت سابق، شوهدت ارتال عسكرية كبيرة تابعة لقوات اللواء 444 قوامها اكثر من 150 سيارة مسلحة وسط العاصمة طرابلس بالاضافة الى استمرار التحشيدات من قبل جهاز الردع .

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن العاصمة طرابلس تشهد منذ الصباح توتر أمني وتحشيدات عسكرية متبادلة بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال، على خلفية قيام جهاز الردع بإلقاء القبض على النقيب مصعب زريق القيادي في اللواء 444 قتال من أمام ميناء طرابلس وهو رفقة عائلته.

وأوضحت المصادر أن جهاز الردع قام بالعملية ردًا على قيام زريق بالقبض على أحمد الشفتري سائق محمد الكاني، والمطلوب لدى النائب العام في جــريمة قــتل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات عسكرية في طريق المطار (قصر بن غشير) تتواجد بكثافة غير مسبوقة هناك، وفي منطقة صلاح الدين والخلة، فضلا عن تحشيدات لكتيبة “رحبة الدروع” في مدينة تاجوراء.

وأوضحت المصادر أن طريق طرابلس الزاوية، يشهد تمركزا لقوات أمنية وعسكرية في أكثر من نقطة، يجرى خلالها عملية تفتيش للسيارات والمارة، وهي عمليات غير معتادة.

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