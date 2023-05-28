شاهد بالفيديو : اشتباكات وتحليق الطيران المسير في سماء العاصمة طرابلس

أفاد شهود عيان، قبل قليل بسماع طائرة بدون طيار تحلق في سماء العاصمة طرابلس بالتزامن مع اندلاع اشتباكات بمنطقة راس حسن وشارع الجرابة بالعاصمة .

وتشهد طرابلس تحشيدا غير مسبوق لقوات عسكرية منذ صباح اليوم الاحد، وحالة توتر في عدد من الاتجاهات .

وفي وقت سابق، شوهدت ارتال عسكرية كبيرة تابعة لقوات اللواء 444 قوامها اكثر من 150 سيارة مسلحة وسط العاصمة طرابلس بالاضافة الى استمرار التحشيدات من قبل جهاز الردع .

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن العاصمة طرابلس تشهد منذ الصباح توتر أمني وتحشيدات عسكرية متبادلة بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال، على خلفية قيام جهاز الردع بإلقاء القبض على النقيب مصعب زريق القيادي في اللواء 444 قتال من أمام ميناء طرابلس وهو رفقة عائلته.

وأوضحت المصادر أن جهاز الردع قام بالعملية ردًا على قيام زريق بالقبض على أحمد الشفتري سائق محمد الكاني، والمطلوب لدى النائب العام في جــريمة قــتل.