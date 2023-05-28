وسائل اعلام: تحشيدات عسكرية في مدينتي الزاوية وورشفانة

قالت وسائل اعلام محلية أن مدينتي الزاوية و ورشفانة تشهدان تحشيدات عسكرية عقب القصف الذي تعرض له ميناء الماية بمدينة الزاوية.

وتأتي هذه التحشيدات العسكرية عقب مقتل كل من محمد الشتيوي آمر مقر فرع “جهاز دعم الاستقرار فرع الغربية – الحشان” و سامي قدار أحد عناصر “الكتيبة 55 مشاة” بقيادة معمر الضاوي و إصابة محمد عدنان أبوزريبة في قصف الماية بالطيران المسير التركي بالاضافة إلى 6 أشخاص اخرين.

وعلى الفور تم إقفال الطريق الساحلي الماية بشكل كامل من قبل عناصر تابعة لحسن بوزريبة، نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار ومعمر الضاوي آمر الكتيبة 55 مشاة.

وبحسب المصادر فقد تسببت غارات الطيران التركي المسير على ميناء الماية في حرق 3 قوارب بينها زورق حربي تابع للبحرية الليبية.