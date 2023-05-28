ليبيا الان شهود عيان: سماع دوي إطلاق نار وانتشار عدد من السيارات المسلحة في جزيرة الفرناج ومدخل زناتة تم النشر منذُ 21 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> شهود عيان: سماع دوي إطلاق نار وانتشار عدد من السيارات المسلحة في جزيرة الفرناج ومدخل زناتة<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا شهود عيان: سماع دوي إطلاق نار وانتشار عدد من السيارات المسلحة في جزيرة الفرناج ومدخل زناتة 28 May, 2023 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا FacebookTwitterWhatsAppEmail
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