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شهود عيان: سماع دوي إطلاق نار وانتشار عدد من السيارات المسلحة في جزيرة الفرناج ومدخل زناتة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية



<br /> شهود عيان: سماع دوي إطلاق نار وانتشار عدد من السيارات المسلحة في جزيرة الفرناج ومدخل زناتة<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية
















ليبيا

شهود عيان: سماع دوي إطلاق نار وانتشار عدد من السيارات المسلحة في جزيرة الفرناج ومدخل زناتة

28 May, 2023

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بوابة افريقيا الاخبارية

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