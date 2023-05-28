



<br /> شهود عيان: سماع دوي إطلاق نار وانتشار عدد من السيارات المسلحة في جزيرة الفرناج ومدخل زناتة<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية





























ليبيا شهود عيان: سماع دوي إطلاق نار وانتشار عدد من السيارات المسلحة في جزيرة الفرناج ومدخل زناتة 28 May, 2023 رابط مختصر

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