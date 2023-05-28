شاهد بالفيديو : تحشيدات لجهاز الدعم و الاستقرار في طريق المطار طرابلس

وثق شهود عيان، منذ قليل تحشيدات لعدد من السيارات المسلحة تابعة لقوات غنيوة الككلي آمر ” جهاز الدعم و الاستقرار في طريق المطار طرابلس .

وفي وقت سابق، أندلعت اشتباكات مسلحة بمنطقة راس حسن وشارع الجرابة بالعاصمة طرابلس عقب التحشيدات الكبيرة من طرف اللواء 444 والطرف الاخر جهاز الردع .

وتشهد طرابلس تحشيدا غير مسبوق لقوات عسكرية منذ صباح اليوم الاحد، وحالة توتر في عدد من الاتجاهات .

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن العاصمة طرابلس تشهد منذ الصباح توتر أمني وتحشيدات عسكرية متبادلة بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال، على خلفية قيام جهاز الردع بإلقاء القبض على النقيب مصعب زريق القيادي في اللواء 444 قتال من أمام ميناء طرابلس وهو رفقة عائلته.

وأوضحت المصادر أن جهاز الردع قام بالعملية ردًا على قيام زريق بالقبض على أحمد الشفتري سائق محمد الكاني، والمطلوب لدى النائب العام في جــريمة قــتل.