شاهد بالفيديو.. استمرار الاشتبـاكات العنيفة في منطقة راس حسن وشارع الجرابة بالعاصمة طرابلس

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الاشتباكات العنيفة بالاسلحة المتوسطة في منطقة راس حسن وشارع الجرابة وسط العاصمة طرابلس مساء اليوم الاحد.

وكانت مصادر محلية أشارت في وقت سابق إلى توقف الاشتباكات بشكل جزئي لإخراج العائلات العالقة من شارع جرابة، فيما وجه الهلال الأحمر نداء استغاثة من العائلات العالقة في منطقة راس حسن بعد تعرض المنطقة للضرب العشوائي فور اندلاع الاشتباكات.

وفي وقت سابق، شوهدت ارتال عسكرية كبيرة تابعة لقوات اللواء 444 قوامها اكثر من 150 سيارة مسلحة وسط العاصمة طرابلس بالاضافة الى استمرار التحشيدات من قبل جهاز الردع .

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن العاصمة طرابلس تشهد منذ الصباح توتر أمني وتحشيدات عسكرية متبادلة بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال، على خلفية قيام جهاز الردع بإلقاء القبض على النقيب مصعب زريق القيادي في اللواء 444 قتال من أمام ميناء طرابلس وهو رفقة عائلته.