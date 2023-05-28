أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب الامتحانات بمراقبة تعليم طبرق شعيب المريمي ، اليوم الأحد، إن 6000 طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في طبرق وضواحيها.

وأضاف المريمي لـ”أخبارليبيا24″ أن امتحانات الشهادة الإعدادية انطلقا اليوم في طبرق وضواحيها من البردي شرقاً إلى عين الغزالة غرباً .

وأفاد مدير المكتب، أن عدد اللجان لهذا العام بلغ 32 لجنة في كل المدارس في غرب طبرق مناطق عين الغزالة ، القرضبة، بالخاثر، المرصص، كروم الخيل.

ولفت المريمي إلى أن المدارس في شرق طبرق هي البردي، بوفرجاني، قابس، مرسى لك، كمبوت، القعرة، باب الزيتون .

وأشار مدير المكتب، أن الامتحانات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، موضحًا أنها موحدة من المركز الوطني للامتحانات في طرابلس.

وأفاد أن كل الأسئلة اليوم في مادة العلوم كانت من المنهج وستكون كل الأسئلة في كل المواد من المنهج ولكل المستويات للطلبة.

وختم المريمي تصريحه :”الانطلاقة كانت ممتازة بدون مشاكل والامتحانات كانت في متناول الطلبة ولم تسجل أي مشاكل في اليوم الأول”.