بالفيديو.. تفاصيل عن سبب الاشتبـاكات بين الردع واللواء 444 في طرابلس

قال شهود عيان أن الاشتباكات المسلحة لا تزال مستمرة حتى ليل اليوم الاحد بمنطقة رأس حسن و بن عاشور وشارع الجرابة في العاصمة طرابلس بين عناصر تابعة لجهاز الردع وعناصر اللواء 444 قتال.

وبحسب وسائل اعلام فإن الاشتباكات المسلحة سببها مرور رتل يتبع اللواء 444 قتال على بوابة تتبع جهاز الردع بمنطقة رأس حسن.

كما أفادت أن عدد كبير من الأسر عالقة بين الاشتباكات ووجهت نداء استغاثة للهلال الأحمر عقب تعرض المنطقة للضرب العشوائي واندلاع الاشتباكات، مشيرةً أن عائلة أصيبت داخل سيارة بالمنطقة نتيجة إطلاق النار العشوائي بين الطرفين.

وفي وقت سابق أكد اللواء 444 في تصريحات صحفية اختطاف أحد قياداته “مصعب زريق” ، من أمام ميناء طرابلس البحري، وأمهل اللواء 444 قتال قوة الردع، وجهاز الشرطة القضائية بضع ساعات، لتسليم النقيب المختطف مصعب ازريق، متوعداً بتصعيد الموقف الميداني داخل العاصمة طرابلس حال عدم إطلاق سراحه .

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن العاصمة طرابلس تشهد منذ الصباح توتر أمني وتحشيدات عسكرية متبادلة بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال، على خلفية قيام جهاز الردع بإلقاء القبض على النقيب مصعب زريق القيادي في اللواء 444 قتال من أمام ميناء طرابلس وهو رفقة عائلته.

وأوضحت المصادر أن جهاز الردع قام بالعملية ردًا على قيام زريق بالقبض على أحمد الشفتري سائق محمد الكاني، والمطلوب لدى النائب العام بجــر يمة قــتل.