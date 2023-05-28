شاهد.. بيان وزارة داخلية الحكومة الليبية بشأن القصف على ميناء الماية

أصدرت وَزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بياناً بِشأنْ القصف الذي تعرضت له نقطة ميناء الماية التابع للوَزارة.

وادانت الوزارة في بيان صادر عنها الهجوم الذي استهدف نقطة ميناء الماية والذي نفذه طيران مسير واسفر عن وفاة عنصرين من افراد الادارة العامة لأمن السواحل فرع الغربية – نقطة الماية، محمد الشتيوي وسامي قدارة.

وأستنكرت الوزارة بشدة هذا العمل الذي وصفته بالارهابي الجبان، مشيرةً إلى أنه يستهدف الأمن والاستقرار في ليبيا، معبرةً عن تعازيها الحارة لأسر الضحايا وللشعب الليبي في هذا المصاب الأليم، حسب البيان.

وأكد البيان أن القصف يمثل اعتداءا خطيراً على أمن واستقرار البلاد، مؤكدةً أنها لن تقف مكتوفة الايدي أمام أي شخص يضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة الوطن والمواطن.

ودعت الوزارة، النائب العام والمعبوث الأممي في ليبيا إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك بأسرع وقت لمحاسبة مرتكبي هذه العمليات وتقديمهم إلى العدالة.