استنفار أمني في تاجوراء والجويلي يحشد بمنطقة بير الغنم

أكدت مصادر ميدانية اليوم الاحد عن استنفار أمني تشهدها مدينة تاجوراء والإعلان عن جمع لكل العناصر بمعسكر الرحبة ‎.

يأتي ذلك في وقت تشهد ضواحي العاصمة طرابلس، تحشيدا غير مسبوق، وحالة توتر في عدد من الاتجاهات .

وأفادت المصادر عن تحشيدات عسكرية أجرتها قوات أسامة جويلي، في منطقة “بير الغنم”، وكذلك اللواء الرابع، وكتيبة ثوار طرابلس، بحسب وكالة سبوتنيك .

وأوضحت المصادر أن طريق طرابلس الزاوية، يشهد تمركزا لقوات أمنية وعسكرية في أكثر من نقطة، يجرى خلالها عملية تفتيش للسيارات والمارة، وهي عمليات غير معتادة.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن العاصمة طرابلس تشهد منذ الصباح توتر أمني وتحشيدات عسكرية متبادلة بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال، على خلفية قيام جهاز الردع بإلقاء القبض على النقيب مصعب زريق القيادي في اللواء 444 قتال من أمام ميناء طرابلس وهو رفقة عائلته.

وأوضحت المصادر أن جهاز الردع قام بالعملية ردًا على قيام زريق بالقبض على أحمد الشفتري سائق محمد الكاني، والمطلوب لدى النائب العام بجــر يمة قــتل.