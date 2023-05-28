بالفيديو.. انباء عن تدخل جهاز دعم المديريات لفض الاشتباكات في طرابلس

أفادت مصادر محلية أن قوات جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، إنتشرت لإستلام نقاط التماس بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال لفض الاشتباكات المسلحة بينهما.

واشارت المصادر إلى انباء عن توقف الاشتباكات المسلحة التي اندلعت ليل الأحد بالاسلحة المتوسطة والخفيفة بين قوات اللواء 444 وقوات جهاز الردع والتي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الاحد وتركزت في شارع الجرابة ومنطقة راس حسن وبن عاشور.

فيما تحدثت مصادر مختلفة بالتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح النقيب مصعب زريق، المحتجز لدى جهاز الردع والذي تسبب بإندلاع الاشتباكات بين الطرفين والتحشيد العسكري.

وكانت وسائل اعلام أشارت إلى إن الاشتباكات المسلحة سببها مرور رتل يتبع اللواء 444 قتال على بوابة تتبع جهاز الردع بمنطقة رأس حسن.

وفي وقت سابق أكد اللواء 444 في تصريحات صحفية اختطاف أحد قياداته “مصعب زريق” ، من أمام ميناء طرابلس البحري، وأمهل اللواء 444 قتال قوة الردع، وجهاز الشرطة القضائية بضع ساعات، لتسليم النقيب المختطف مصعب ازريق، متوعداً بتصعيد الموقف الميداني داخل العاصمة طرابلس حال عدم إطلاق سراحه .

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن العاصمة طرابلس تشهد منذ الصباح توتر أمني وتحشيدات عسكرية متبادلة بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال، على خلفية قيام جهاز الردع بإلقاء القبض على النقيب مصعب زريق القيادي في اللواء 444 قتال من أمام ميناء طرابلس وهو رفقة عائلته.

وأوضحت المصادر أن جهاز الردع قام بالعملية ردًا على قيام زريق بالقبض على أحمد الشفتري سائق محمد الكاني، والمطلوب لدى النائب العام بجــر يمة قــتل.