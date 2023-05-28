عودة الهدوء إلى مناطق الاشتباكات في طرابلس

أكد نشطاء، أن الهدوء عاد إلى مدينة طرابلس بعد توقف الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين “الردع” و”اللواء 444″ في شارع الجرابة والمناطق القريبة منه مساء اليوم الأحد.

وكانت الشارع ومحيطه قد شهدا حالة من التوتر وانتشر فيهما عدد من المسلحين والسيارات المسلحة كما سمع صوت إطلاق النار في أكثر من جهة مما خلف حالة من الهلع بين المواطنين.

وذكرت مصادر أن إعادة الهدوء بعد تدخل عدد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالعاصمة وتةصلهم إلى اتفاق “لفض الاشتباك وحل الخلافات القائمة بين اللواء “444” وجهاز الردع، ورجوع كافة التحشيدات العسكرية إلى مواقعها وتكناثها”.