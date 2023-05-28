شاهد بالفيديو.. عودة الهدوء إلى العاصمة طرابلس وسط اتفاق مبدئي لفض الاشتباك

أفاد سكان محليون وشهود عيان بعودة الهدوء إلى العاصمة طرابلس عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بالاسلحة المتوسطة والخفيفة بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال ليل الاحد.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تشير إلى عودة الهدوء عقب توتر الأوضاع الأمنية مساء الأحد في مناطق راس حسن وشارع الجرابة وبن عاشور وسط العاصمة طرابلس.

ونقلت منصة فواصل الاعلامية عن مصادر، أن عدد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالعاصمة توصلوا خلال اجتماع أمني موسع، إلى اتفاق مبدئي لفض الاشتباك وحل الخلافات القائمة بين اللواء “444” وقوات جهاز الردع ورجوع كافة التحشيدات العسكرية إلى مواقعها وثكناتها.

فيما تحدثت مصادر مختلفة بالتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح النقيب مصعب زريق، المحتجز لدى جهاز الردع والذي تسبب بإندلاع الاشتباكات بين الطرفين والتحشيد العسكري.

وكانت وسائل اعلام أشارت إلى إن الاشتباكات المسلحة سببها مرور رتل يتبع اللواء 444 قتال على بوابة تتبع جهاز الردع بمنطقة رأس حسن.

وفي وقت سابق أكد اللواء 444 في تصريحات صحفية اختطاف أحد قياداته “مصعب زريق” ، من أمام ميناء طرابلس البحري، وأمهل اللواء 444 قتال قوة الردع، وجهاز الشرطة القضائية بضع ساعات، لتسليم النقيب المختطف مصعب ازريق، متوعداً بتصعيد الموقف الميداني داخل العاصمة طرابلس حال عدم إطلاق سراحه .

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن العاصمة طرابلس تشهد منذ الصباح توتر أمني وتحشيدات عسكرية متبادلة بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال، على خلفية قيام جهاز الردع بإلقاء القبض على النقيب مصعب زريق القيادي في اللواء 444 قتال من أمام ميناء طرابلس وهو رفقة عائلته.