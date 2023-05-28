توقف اشتباكات طرابلس بين اللواء 444 وجهاز الردع بعد تدخل هذه القيادات

أعلن تجمع ثوار تاجوراء التوصل لحل الخلاف المُسلح بين جهاز الردع بقيادة عبد الرؤوف كاره واللواء 444 قتال بإمرة محمود حمزة بمنطقة رأس حسن وسط العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان للتجمع فإن جميع الاشتباكات توقفت بشكل نهائي بعد تدخل قيادات عسكرية.

وبحسب التجمع فإن رئيس جهاز دعم الاستقرار، غنيوة الككلي وآمر قوة الإسناد الأولى الزاوية محمد بحرون الملقب بـ”الفأر”، وعبدالسلام الزوبي آمر اللواء 111 سيكونون ضامنين للاتفاق بين الطرفين.

وفي وقت سابق، أفاد سكان محليون وشهود عيان بعودة الهدوء إلى العاصمة طرابلس عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بالاسلحة المتوسطة والخفيفة بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال ليل الاحد، وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تشير إلى عودة الهدوء عقب توتر الأوضاع الأمنية في مناطق راس حسن وشارع الجرابة وبن عاشور.

ونقلت منصة فواصل الاعلامية عن مصادر، أن عدد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالعاصمة توصلوا خلال اجتماع أمني موسع، إلى اتفاق مبدئي لفض الاشتباك وحل الخلافات القائمة بين اللواء “444” وقوات جهاز الردع ورجوع كافة التحشيدات العسكرية إلى مواقعها وثكناتها.

وكانت وسائل اعلام أشارت إلى إن الاشتباكات المسلحة سببها مرور رتل يتبع اللواء 444 قتال على بوابة تتبع جهاز الردع بمنطقة رأس حسن.

وفي وقت سابق أكد اللواء 444 في تصريحات صحفية اختطاف أحد قياداته “مصعب زريق” ، من أمام ميناء طرابلس البحري، وأمهل اللواء 444 قتال قوة الردع، وجهاز الشرطة القضائية بضع ساعات، لتسليم النقيب المختطف مصعب ازريق، متوعداً بتصعيد الموقف الميداني داخل العاصمة طرابلس حال عدم إطلاق سراحه .