موقع فرنسي: مؤشرات على تقارب “حفتر” و”الدبيبة”

قال موقع «أفريكا ريبورت» الفرنسي إنّ إقالة مجلس النواب لرئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا، تُشير إلى توجّه خليفة حفتر للتقارب مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

واعتبر الموقع في تقرير له، أنّ هذا التقارب قد يكون مفيدا لإجراء الانتخابات نهاية هذا العام، مشيرا إلى أنّ الدبيبة استفاد من الشّلل في حكومة باشاغا لتعزيز قبضته على الحياة السياسية والاقتصادية في ليبيا، على حدّ قوله.

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة في بنغازي، على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة.

الجدير بالذكر أنّ رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح، قال في تصريح سابق إنّ إجراءات إيقاف رئيس الحكومة الليبية المُكلف فتحي باشاغا كانت متسرعة ولم تتم وفقا للقانون.