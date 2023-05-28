الكشف عن تفاصيل واقعة السـطو على مواطن وسرقة مبلغ مالي في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الاحد عن تمكن “قسم التحريات العامة” من الكشف على تفاصيل واقعة السطو على مواطن وسرقة مبلغ مالي من مركبته وقدره 86.000 ألف دينار ليبي.

وأُحيل إلى قسم التحريات العامة محضر إستدلال من قبل مركز شرطة رأس إعبيدة مفاده القبض على شخصين من قبل أعضاء التحريات بالمركز ويشتبه في تورطهم بالسطو على مركبة مواطن وسرقة مبلغ مالي وقدره 86.000 ألف دينار .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم التحريات العامة العقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالإستدلال مع هؤلاء الأشخاص والتدقيق فيما نُسب إليهم .

وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ع.ب.أ من مواليد 1998 من سكان منطقة البركة والثاني يُدعى م.م.ح من مواليد 1986 من سكان منطقة البركة .

وبالضغط على الأول اثناء الإستدلال معه إعترف انه من قام بإرشاد المتهم الثاني عن خروج المواطن من المصرف وصعوده إلى المركبة وبحوزته المبلغ المالي .

وبسؤال المتهم الثاني وبمواجهته بالأدلة إعترف بما نُسب إليه وأفاد بأنهم قاموا بأكثر من عملية سطو وسرقة في عدة أماكن وكان برفقتهم شخص سوداني الجنسية يُدعى م.ج شاركهم في جميع عملياتهم السابقة .

وأتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وأُحيلو إلى النيابة العامة ..