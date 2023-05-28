بالفيديو.. عودة الاشتبـاكات المسلحة بمناطق مختلفة بالعاصمة وأجهزة أمنية وعسكرية تستنفر لتأمين طرابلس

أفادت مصادر محلية بسماع اصوات رماية في منطقة صلاح الدين والفرناج والسبعة ومنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس بعد وقت قصير من توقفها في مناطق شارع الجرابة وراس حسن وبن عاشور.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاصوات الاشتباكات المسلحة التي تسمع في منطقة صلاح الدين والفرناج والسبعة ومنطقة عين زارة، فيما لم تشر إلى سبب عودة الاشتباكات بعد توقفها لوقت قصير.

وقالت مصادر أن اللواء 111 مجحفل وجهاز دعم المديريات الامن بالمناطق وجهاز مكافحة التهديدات الامنية وجهاز دعم الاستقرار استنفرت قواتها وانتشرت في مناطق التماس لتأمين العاصمة طرابلس.

وكانت مصادر مطلعة أكدت التوصل لحل الخلاف المُسلح بين جهاز الردع بقيادة عبد الرؤوف كاره واللواء 444 قتال بإمرة محمود حمزة بمنطقة رأس حسن وسط العاصمة طرابلس، وأن جميع الاشتباكات توقفت بشكل نهائي بعد تدخل قيادات عسكرية.

وبحسب المصادر فإن رئيس جهاز دعم الاستقرار، غنيوة الككلي وآمر قوة الإسناد الأولى الزاوية محمد بحرون الملقب بـ”الفأر”، وعبدالسلام الزوبي آمر اللواء 111 سيكونون ضامنين للاتفاق بين الطرفين.

ونقلت منصة فواصل الاعلامية عن مصادر، أن عدد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالعاصمة توصلوا خلال اجتماع أمني موسع، إلى اتفاق مبدئي لفض الاشتباك وحل الخلافات القائمة بين اللواء “444” وقوات جهاز الردع ورجوع كافة التحشيدات العسكرية إلى مواقعها وثكناتها.