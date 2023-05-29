بالفيديو اخر التطورات.. دوي للاسلـحة الثقــيلة في العاصمة طرابلس واستهداف مقر اللواء 444 بالهـاون

إندلعت اشتباكات عنيفة وسمع اطلاق نار كثيف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مناطق طريق الشوك وصلاح الدين والفرناج و5 شوارع عين زارة” بالعاصمة طرابلس.

ودوت اصوات الاسلحة الثقيلة في العاصمة طرابلس حيث سمعت بوضوح في هذه المناطق، وأفاد شهود عيان سماع اصوات المدافع والآليات الثقيلة.

وأفادت مصادر محلية أن بتعرض منزل أحد العائلات لقذيفة وإصابة رب الأسرة في منطقة خمسة شوارع بعين زارة .

وقالت مصادر محلية أنه جرى استهداف معسكر اللواء 444 قتال بقذائف الهاون.

ورصد سكان محليون خروج آليات المدفعية من معسكر اللواء 444 قتال.

كما افادت وسائل اعلام بخروج عدد من الدبابات وانتشارها بمناطق عين زارة وصلاح الدين.

وفي ذات السياق اعلن جهاز الإسعاف والطوارئ رفع حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد في كافة فروعه ومكاتبه بمدينة طرابلس وضواحيها.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر أن اللواء 111 مجحفل وجهاز دعم المديريات الامن بالمناطق وجهاز مكافحة التهديدات الامنية وجهاز دعم الاستقرار استنفرت قواتها وانتشرت في مناطق التماس لتأمين العاصمة طرابلس.