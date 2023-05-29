توقف الاشتباكات وعودة الهدوء إلى أحياء العاصمة طرابلس

أكدت مصادر محلية أن الاشتباكات العنيفة التي اندلعت من جديد في الساعات المتأخرة من ليل الاحد/وصباح الاثنين توقفت وعودة الهدوء إلى أحياء العاصمة طرابلس.

وطمأن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي خلال جولة له في شارع جرابة، أهالي العاصمة طرابلس بأن الوضع حاليا مستقر، مؤكداً أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية كان متابعا للإشكالية التي حدثت منذ ظهيرة يوم أمس وقام بتكليف وزارة الداخلية بفض النزاع.

وإندلعت اشتباكات عنيفة وسمع اطلاق نار كثيف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مناطق طريق الشوك وصلاح الدين والفرناج و5 شوارع عين زارة” بالعاصمة طرابلس. ودوت اصوات الاسلحة الثقيلة في العاصمة طرابلس حيث سمعت بوضوح في هذه المناطق، وأفاد شهود عيان سماع اصوات المدافع والآليات الثقيلة.

وفي ذات السياق اعلن جهاز الإسعاف والطوارئ رفع حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد في كافة فروعه ومكاتبه بمدينة طرابلس وضواحيها.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر أن اللواء 111 مجحفل وجهاز دعم المديريات الامن بالمناطق وجهاز مكافحة التهديدات الامنية وجهاز دعم الاستقرار استنفرت قواتها وانتشرت في مناطق التماس لتأمين العاصمة طرابلس.