| عقيلة يجدد دعمه لحكومة أسامة حماد وثقته في قدرتها على إجراء الانتخابات

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2023/05/29 على الساعة 00:42

: التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، بمكتبه في مدينة القبة، حيث بحث عددًا من الملفات الخدمية، بالإضافة إلى قانون الميزانية، مشددًا على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

وجدد عقيلة صالح، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب، دعمه الكامل للحكومة، وثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

فيما شدّد حماد، على حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها تطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل.