الحصيلة الاولية لضحـايا اشتباكات العاصمة طرابلس

كشفت مصادر محلية عن الحصيلة الاولية لضحايا الاشتباكات العنيفة في العاصمة طرابلس والتي اندلعت بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال منذ مساء الاحد.

وقالت المصادر أن الحصيلة الأولية بلغت 7 وفيات من طرفي الصراع، مشيرةً إلى أن أربعة منهم تابعين لقوة جهاز الردع الخاصة، فيما لم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن عن حصيلة ضحايا الاشتباكات.

وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات العنيفة التي اندلعت من جديد في الساعات المتأخرة من ليل الاحد/وصباح الاثنين توقفت وعودة الهدوء إلى أحياء العاصمة طرابلس.

وطمأن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي خلال جولة له في شارع جرابة، أهالي العاصمة طرابلس بأن الوضع حاليا مستقر، مؤكداً أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية كان متابعا للإشكالية التي حدثت منذ ظهيرة يوم أمس وقام بتكليف وزارة الداخلية بفض النزاع.

وإندلعت اشتباكات عنيفة وسمع اطلاق نار كثيف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مناطق طريق الشوك وصلاح الدين والفرناج و5 شوارع عين زارة” بالعاصمة طرابلس. ودوت اصوات الاسلحة الثقيلة في العاصمة طرابلس حيث سمعت بوضوح في هذه المناطق، وأفاد شهود عيان سماع اصوات المدافع والآليات الثقيلة.