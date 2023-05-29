قتلى وجرحى.. برلماني ليبي يؤكد سقوط ضحايا جراء قصف الطيران التركي المسير للزاوية

أكد عضو مجلس النواب الليبي، علي أبو زريبة، سقوط جرحي نتيجة قصف الطيران التركي المسير لميناء الماية بالمنطقة الغربية في ليبيا.

كما تحدث عضو مجلس النواب الليبي، عن مقتل خمسة وإصابة تسعة آخرين في القصف الجوي لمدينة الزاوية، مؤكدا إصابة ابن أخيه محمد عدنان أبو زريبة نتيجة القصف الجوي بمنطقة الماية

وتشهد المنطقة الغربية الآن هجوم عنيف من الطيران المسير لعدد من المناطق من بينها ميناء الماية، وذلك بعد أيام من استهداف مناطق أخرى بمدينة الزاوية.

وقال شهود عيان في تصريحات نشرتها وسائل إعلام ليبية، إن هجمات الطيران المسير لميناء الماية، تسبب في احتراق زورق مما أسفر عن سقوط جرحى _ على حد قولهم.