اللافي: السفير التركي نفى مشاركة بلاده في قصف الزاوية

التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز.

وقال اللافي عبر “فيسبوك”: “تناولنا العلاقات الثنائية بين بلدينا، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف: “أكدنا على أهمية الشراكة بين ليبيا وتركيا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق للتعاون في مختلف المجالات الأخرى”.

وبحسب اللافي، ثمن السفير التركي دور المجلس الرئاسي في المحافظة على وحدة المؤسسات، وتحقيق المصالحة بخطوات ثابتة، كما أكد حرص بلاده على دعم استقرار ليبيا وأمنها، وعدم صحة الأنباء المترددة عن مشاركة تركيا في العمليات الأمنية الأخيرة غربي طرابلس.