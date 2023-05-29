 “بنغازي الطبي” يتابع تطبيق بروتوكول استخدام المضادات الحيوية

الوطن| رصد

تابعت لجنة ترشيد استخدام المضادات الحيوية والوضع الوبائي بمركز بنغازي الطبي تطبيق بروتوكول استخدام المضادات الحيوية بعد أن تم اعتمادها.

وقام الدكتور أحمد الحداد رئيس اللجنة رفقة أعضاء اللجنة بمتابعة تنفيذ البرتوكول والتأكد من طرق استخدام المضادات الحيوية بالطرق الطبية الصحيحة.

من جانبها قالت د. نادية السويحلي رئيس وحدة الأحياء الدقيقة والجراثيم بالمركز: “أن اللجنة تابعت آلية استخدام المضادات الحيوية داخل المركز وما إذا كانت تستخدم بطرق صحيحة بناءًا على مزرعة أم أنه يتم بطرق عشوائية”.

وأضافت أن اللجنة قامت بالإشراف على قياس مدى انتشار البكتيريا بالمركز وهي بصدد إعداد تقارير دقيقة عن نتائج المتابعة.

وأوضحت السويحلي أن اللجنة المكلفة بمتابعة سير العمل تضم فريق طبي مختص من أقسام “مكافحة العدوى، التحاليل، الصيدلة، إدارة الجودة، وعدد من أطباء الأمراض المعدية.

يشار إلى أن مركز بنغازي الطبي يقوم بدوره التنظيمي والرقابي عملاً باستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الليبية باتباع بروتوكول مكافحة العدوى داخل المرافق الصحية والتخلص الآمن من المخلفات الطبية وتوفير الخدمات الصحية والوقائية المرتبطة بصحة المواطن.