شكشك: ضرورة وضع الحيثيات المناسبة للتحكيم بين الأطراف الليبية والشركات الأجنبية

أكد رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” على أهمية التحكيم الدولي التجاري كوسيلة لتسوية المنازعات على الصعيد الدولي والدولة الليبية على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس الاحد في فعاليات المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا المنعقد بفندق كورنثيا بطرابلس، والذي تنظمه الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، برعاية هيئة الرقابة الإدارية.

وقال ” شكشك ” إن ليبيا مرت بظروف استثنائية صعبة خلال السنوات الأخيرة، ترتب عليها العديد من الخصومات بين المستثمرين والشركات الأجنبية ومؤسسات الدولة.

ولفت رئيس الديوان إلى أن تجربة الدولة الليبية في مجال التحكيم الدولي يجب الوقوف عليها، حيث تعرضت العديد من القضايا إلى أحكام ظالمة، ترتب عليها صرف مبالغ طائلة شكلت ثقلا على الخزانة العامة.

كما أكد ” شكشك” أن الواقع العملي يفرض علينا أن نبحث عن أسباب هذه الأحكام وكيفية معالجتها في المستقبل، مشددا على أن إصدار قانون ينظم التحكيم هو أمر مهم جدا، لما له من دور بالغ الأهمية في الحد من هذه الممارسات.

داعيا إلى ضرورة وضع الحيثيات المناسبة والهياكل السليمة للتحكيم بين الأطراف الليبية والشركات، سواء الأجنبية منها أو الوطنية، للمساهمة في مساعدة الحكومة ومؤسسات الدولة في المضي قدما نحو الاستثمار والبناء.