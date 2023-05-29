| الدبيبة والمشري يهنئان الرئيس التركي أردوغان

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2023/05/28 على الساعة 19:48

: هنأ كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بعد الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وأكد الدبيبة، من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “هذا الفوز جاء تجديدا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة”، مضيفا “لا يفوتني أن أحيي المعارضة التركية على حمايتها للعملية السياسية، وتمسكها بقواعد الديمقراطية؛ حتى وإن لم يحالفها التوفيق بالوصول للرئاسة”.

من جانبه، هنأ المشري أردوغان مباركا له ثقة الشعب التركي، واصفا إياه بـ”الناصر للحق والمعين للمظلومين”.

وبينت النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن منافسه كمال كليجدار أوغلو.



