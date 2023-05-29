“اللافي” يلتقي السفير التركي لبحث القضايا المشتركة

الوطن|رصد

التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم ، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد الطرفان على أهمية الشراكة بين ليبيا وتركيا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق للتعاون في مختلف المجالات الأخرى.

من جهته ثمن السفير التركي دور “المجلس الرئاسي” في المحافظة على وحدة المؤسسات، وتحقيق المصالحة بخطوات ثابتة، كما أكد حرص بلاده على دعم استقرار ليبيا وأمنها.

وشدد يلماز على عدم صحة الأنباء المترددة عن مشاركة تركيا في العمليات الأمنية الأخيرة غربي طرابلس.