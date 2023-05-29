| إحياء الذكرى التاسعة لرحيل شهيد الكلمة الصحفي/ مفتاح بوزيد

(برنيق): أحيت مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام مساء السبت 27-5-2023م الذكرى التاسعة لرحيل شهيد الكلمة الصحفي مفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة برنيق السابق الذي اغتالته أيدي الارهاب في 26-5-2014 بمدينة بنغازي.

وحضر احياء الذكرى التاسعة لشهيد الكلمة حضور غفير كان في مقدمته اللواء نوري الساعدي مدير أمن بنغازي واللواء كمال الحصادي مدير ادارة التوجيه المعنوي المكلف والاستاذ اسامة بركه رئيس ديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية والاستاذ فوزي جدولة مدير عام مصرف الوحدة والاستاذ عاشور شوايل رئيس حزب ليبيا للجميع والدكتور أحمد العبود رئيس حزب ليبيا الكرامة والاستاذ خالد نجم رئيس الهيأة العامة للثقافة السابق والاستاذ نوري الماقني رئيس هيئة دعم الصحافة السابق والأستاذ عبدالعزيز راشد والفنان جمال النويصري والصحفي ناصر الدعيسي والاستاذ أنور الشويهدي والاستاذ طارق الجحاوي والصحفية ابتسام اغفير والصحفية هند الهوني والاعلامية هدى العبدلي والصحفي معتز المجبري والاعلامي حمد بوجازية، وعدد كبير من رفاق وأصدقاء وزملاء الشهيد مفتاح بوزيد وعائلته ورموز الثقافة والادب والفن بمدينة بنغازي.

وألقيت في إحياء الذكرى التاسعة لرحيل الشهيد مفتاح بوزيد عدد من الكلمات التي تناولت حياة الشهيد وما مرت به مدينة بنغازي من أحداث خلال الفترة الماضية منوهة بما تحقق من دحر وهزيمة للإرهاب في مدينة بنغازي على أيدي ابناء القوات المسلحة العربية الليبية والقوى المساندة لها من أبناء مدينة بنغازي.

وقدم الدكتور فرج نجم مدير مركز السلام للدراسات في كلمته نبذه عن جائزة الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة وعن اشهار مؤسسة مجتمع مدني بأسم مؤسسة جائزة الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة برئاسة أرملة الشهيد الأستاذة حنان العبيدي، ستتولى اعتبارا من العام القادم الاشراف على منح الجائزة بعد أن توقفت وزارة الثقافة لسنتين مضت عن تنفيذها ومنحها.

وفي كلمته قدم الاستاذ خالد المجبري المدير التنفيذي لمؤسسة برنيق للصحافة والاعلام ملخص لموجز نشاطات المؤسسة وفي مقدمتها الوفاء لشهيد الكلمة وإحياء ذكراه السنوية من خلال جائزة الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة وايضا من خلال انشاء مكتبة الشهيد مفتاح بوزيد الثقافية بالإضافة الى مواصلة اصدار صحيفة برنيق.

وقدم الصحفي الاستاذ عيسى عبدالقيوم كلمة بعنوان “الإعلام في زمن المعارك الوطنية” تحث فيها عن مهنة الصحافة وممارستها في زمن المعارك الوطنية وما يحيط بها من صعوبات خاصة في ظل السماوات المفتوحة التي نعيشها في هذا العصر.

وقام الاستاذ الفنان محمد الشوبكي بصوته المتميز بقراءة قصة للأديب محمد المسلاتي تتحدث عن استشهاد الصحفي مفتاح بوزيد.

واختتمت الكلمات بكلمة الاستاذ علي جابر رئيس مؤسسة برنيق للصحافة والاعلام الذي قدم الشكر لكل الحاضرين لمساهمتهم في إحياء الذكرى التاسعة لرحيل شهيد الكلمة مؤكدا أن مؤسسة برنيق مستمرة في احياء هذه الذكرى وفاء منها للشهيد ولما قدمه من خدمات للصحافة وللوطن مؤكدا في ختام كلمته أن صحيفة برنيق ستعود للصدور ورقيا مع منتصف اكتوبر القادم بإذن الله.

وخلال برنامج احياء الذكرى الذي قام بتقديمه الاعلامي والاديب الاستاذ محمد سويسي تم عرض شريط وثائقي عن الشهيد مفتاح بوزيد.

يذكر أن مؤسسة برنيق للصحافة والاعلام دأبت على أحياء الذكرى السنوية لاستشهاد الصحفي مفتاح بوزيد في مثل هذا الوقت من كل عام.

صحيفة (برنيق)

راجع:

– اغتيال الصحفي مفتاح بوزيد (ملف خاص)

– الذكرى الثامنة لإغتيال المناضل/ مفتاح بوزيد

– 7 أعوام على إسكات عدو التطرف والإرهاب

– اغتيال مفتاح بوزيد.. 6 أعوام من العدالة الغائبة

– مفتاح بوزيد/ ارشيف

– محمد المسلاتي: سيرة ذاتية لموتٍ أنيق (قصّة قصيرة)