وزارة الداخلية الليبية تدين قصف الطيران المسير على “ميناء الماية”

الوطن | متابعات

أدانت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، في بيان لها الهجوم الذي استهدف نقطة ميناء المايه، والذي نفذه طيران مسير، ما أسفر عن وفاة عنصرين من أفراد الإدارة العامة لأمن السواحل فـرع الغربية نقطة المايه، “محمد الشتيوي” و “سامي قدارة”.

واستنكرت الوزارة بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف الأمن والاستقرار في ليبيا، وتعبر عن تعازيها الحارة لأسر الضحايا وللشعب الليبي في هذا المصاب الأليم.

وأكدت وزارة الداخلية في “بيانها” بأن هذا العمل الجبان والإجرامي يمثل اعتداءً خطيرًا على أمن واستقرار البلاد، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي شخص يضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة الوطن والمواطن.

ودعت وزارة الداخليـة النائـب العـام والمبعوث الأممـي فـي ليبيـا إلـى تحمل مسؤولياتهم والتحـرك بأسرع وقـت لمحاسبة مرتكبـي هـذه العمليات وتقديمهم إلى العدالة.