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الكهرباء: وصول شحنات كهربائية لمعدات وقطع غيار إلى مخازن الشركة

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد عن وصول شحنات كهربائية لمعدات وقطع غيار إلى مخازن الشركة عبر ميناء طرابلس البحري،،

وأضافت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك أن المعدات الموردة من شركة ( GE ) الأمريكية خاصة بمحطات شمال بنغازي والزاوية مكملة لأعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة شمال بنغازي ، والوحدة الغازية الخامسة بمحطة الزاوية التي ستخضع لأعمال العمرة الجسيمة حسب الجدول الزمني المحدد لها ، ضمن عقد الصيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد على مستوى المناطق .

كما أشارت الشركة إلى وصول ( 3 ) طرود موردة من شركة ألجيك تتضمن حوارق غلايات لتسخين الغاز خاصة بمحطة كهرباء الزويتينة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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