| الشريف توكد على ضرورة دفع المرأة لخوض العملية الانتخابية

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2023/05/28 على الساعة 18:25

(سالمة المغربي): عُقد صباح الإربعاء، 24 مايو 2023، بمركز المتفوقين اجدابيا إجتماع تقابلي ضم كل من، الدكتورة/ فوزية الشريف (رئيس المجلس القومي للمرآه الليبية)، والإستاذة/ فتحية اشوقي (مدير مجلس القومي للمرأة – فرع اجدابيا وضواحيها)، والأستاذ/ موسي العلواني (مدير مفوضية المجتمع المدني)، ورؤساء الوحدات.

وناقشت الدكتورة/ فوزية الشريف عدة مواضيع تخص مكتب اجدابيا، ومنها حلحلت بعض المعوقات داخل الوحدات، ثم اثنت على دور مكتب اجدابيا الإجابي المنتظم داخل المجلس القومي للمرأة الليبية.

كما أكدت الدكتورة على ضرورة دفع المرأة لخوض العملية الإنتخابية وممارسة حقها الانتخابي توكد كمواطنة تعمل على رفع شأن المجلس، في الميادين كافة، وإن المجلس يدعم النساء، وخاصة في المجالات السياسة.

واختتمت الجلسة بكلمة من السيد العلواني الذي أبدى دعمه للمجلس واكد على ضرورة خلق جسر تعاون بين المفوضية والمجلس.







* صور/ وكالة الغيمة.