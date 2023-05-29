تحشيدات وعمليات تفتيش في طرابلس تحسبا لاندلاع اشتباكات

الوطن| رصد

أفادت مصادر بأن قوات عسكرية في طريق المطار (قصر بن غشير) تتواجد بكثافة غير مسبوقة هناك، وفي منطقة صلاح الدين والخلة، فضلا عن تحشيدات لكتيبة “رحبة الدروع” في مدينة تاجوراء.

وأوضحت المصادر أن طريق طرابلس الزاوية، يشهد تمركزا لقوات أمنية وعسكرية في أكثر من نقطة، يجرى خلالها عملية تفتيش للسيارات والمارة، وهي عمليات غير معتادة، وفق المصادر التي أضافت أن تحشيدات أخرى أجرتها قوات أسامة جويلي، في منطقة “بير الغنم”، وكذلك اللواء الرابع، وكتيبة ثوار طرابلس.