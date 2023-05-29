 وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة: مقتل اثنين من رجال خفر السواحل نتيجة قصف الزاوية

قال وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عصام أبوزريبة، إن هناك شخصين لقيا مصرعهما، من رجال إدارة خفر السواحل المنطقة الغربية، جراء القصف الذي تعرضت له نقطة ميناء الماية قرب الزاوية.

وأكد أبوزريبة، في بيان له، أن استمرار القصف في مدينة الزاوية يستند إلى حجج واهية يجرى استخدامها لتصفية حسابات شخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطن.

وتابع وزير الداخلية: “المصالح الشخصية لا تزال تتفوق على حياة المواطنين وأمنهم وسلامتهم”.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقطعا مصورا يظهر آثار قصفٍ جديد على موقع في ميناء الماية قرب مدينة الزاوية، في وقت تشهد المدينة عملية عسكرية تنفذها حكومة الوحدة الوطنية منذ الخميس الماضي.

كما أعلن عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة، عبر صفحته على فيسبوك، إصابة ابن أخيه محمد عدنان أبوزريبة؛ نتيجة القصف بمنطقة الماية.