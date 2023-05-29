بشينة: الدبيبة لم يقصف الميليشيات الموالية له في الزاوية

الوطن| رصد

قال الناشط السياسي من مدينة الزاوية حسام بشينة، إن القصف الأخير لم يستهدف مواقع مسلحين موالين لحكومة الدبيبة منتهية الولاية متورطين أيضاً في أنشطة التهريب والممنوعات والقبض والابتزاز والانتهاكات الواسعة”.

ولفت بشينة في تصريح رصده موقع “الوطن”، إلى أن هناك “مخاوف من أن تؤدي العملية إلى تقوية المجموعات المسلحة الموالية للحكومة، وتواصل أنشطتها، وعندها تزيد الوضع سوءاً”.

وأشار بشينة إلى أن قوة الإسناد الأولى التي يقودها محمد بحرون، والموالية للدبيبة، لم تتعرض لأي قصف.